Mondiale per Club: Sanfrecce piegato, River Plate in finale

Con molta fatica, più del previsto, il River Plate batte il Sanfrecce Hiroshima e si qualifica per la finale del Mondiale per Club Fifa 2015. Per i Millionarios campioni del Sudamerica è la prima finale dopo quella di Coppa Intercontinentale del 1996, persa contro la Juventus per un gol di Del Piero. Al Nagai Stadium di Osaka sono i campioni della J-League ad avere le migliori occasioni dopo un buon avvio del River, insidioso con Balanta e Ponzio: al 27' Barovero, portierone degli argentini, si supera sul sinistro ravvicinato di Minagawa, al 35' alza in corner il destro di Kashiwa mentre al 41' è ancora miracoloso su Minagawa.



Nella ripresa il River Plate sfiora il vantaggio in avvio con Mora al 49' poi il tecnico Gallardo decide di inserire Gonzalez e l'ex milanista Viudez per provare a cambiare il match. Al 73' la gara si decide con l'1-0 che manda in estasi i 15mila tifosi del River: punizione da destra di Viudez, il portiere smanaccia male la sfera e il bomber 'El Pipa' Alario insacca a porta vuota. Nel finale gli argentini sfiorano il raddoppio con Mora mentre all'88' per Barovero è un gioco da ragazzi parare sul tiro di Shiotani. Domenica alle 11.30, ora italiana, il River Plate giocherà la finale contro la vincente della semifinale tra Barcellona e Guangzhou Evergrande.