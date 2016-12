Mondiale per Club: Messi sempre in dubbio per la finale

E' Leo Messi il grande dubbio di Luis Enrique per la finale del Mondiale per Club contro il River Plate in programma domenica. Il fenomeno del Barcellona, infatti, non si è allenato con i compagni ed è andato in ospedale per effettuare ulteriori analisi. Sabato la giornata decisiva per capire se la Pulce sarà in campo. Sta meglio, invece, Neymar, che si è allenato a parte ma che è ormai recuperato. Una botta al piede non preoccupa Dani Alves.