Mondiale per club: il San Lorenzo sfida il Real Madrid

11:37 - Il Davide argentino sfida il Golia spagnolo: sulla carta l'esito di Real Madrid-San Lorenzo lascia poco spazio all'immaginazione. Come da copione, la finale della Coppa del Mondo per club si gioca tra un'europea e una sudamericana: squadre in campo a Marrakech, con fischio d'inizio alle 20.30. Al potenziale devastante dei blancos, gli argentini oppongono un tifoso d'eccezione, soprattutto in chiave scaramantica: Papa Francesco.

Sergio Ramos stringerà i denti, James Rodriguez è recuperato e dovrebbe tornare titolare a discapito di Illaramendi: Cristiano Ronaldo, Bale e l'infinita serie di stelle madridista completano il quadro. Ancelotti, concentrato solo sulla conquista del diciottesimo titolo internazionale del Real, spazza via le polemiche relative all'arbitro: "Non so chi è l'arbitro, non mi interessa". Il portoghese Proença è stato rispedito al mittente (fischietto europeo non gradito dai sudamericani), al suo posto ecco il guatemalteco Walter Lopez. Tutto facile per il Real Madrid nella semifinale contro il Cruz Azul: 4-0 secco e gara senza storia. Più complicato il discorso per il San Lorenzo: contro l'Auckland City sono serviti i supplementari per decretare il vincitore (2-1 il finale). A segno anche una vecchia conoscenza del calcio italiano: si tratta di Pablo Barrientos. Per 'El Pitu' quattro stagioni e mezzo con la maglia del Catania, con tante buone giocate messe in mostra negli ultimi tre anni, quando l'argentino riuscì a mettersi alle spalle l'infortunio. Nell'estate 2014, dopo la retrocessione della società etnea in Serie B, ecco arrivare l'addio all'Italia.