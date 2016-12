Mondiale per club, i tifosi del River invadono Osaka

Marea biancorossa a Osaka. Cica 15mila tifosi del River Plate non si sono lasciati spaventare dalle oltre 30 ore di volo per sbarcare in Giappone e sostenere la propria squadra al Mondiale per club. Una vera e propria invasione, che non è certo passata inosservata per le vie della metropoli. Fresco della Coppa Libertadores, il River del resto vuole il titolo mondiale. E per farlo avrà bisogno di più ultrà possibili.