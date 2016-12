Mondiale per club: assegnato il primo rigore della storia con il VAR

È durato tutto circa cinque minuti. Al minuto 27'50" del primo tempo il Kashima Antlers ha battuto una punizione dalla trequarti. Palla allontanata dalla difesa e in gioco, poi l'azione è proseguita. Però mentre la palla viaggiava verso l'area il difensore dell'Atletico Berrio ha steso con uno sgambetto Daigo. Un contatto non ravvisato in un primo momento dal direttore di gara Kassai, in quanto avvenuto lontano dalla direzione in cui stava arrivando il pallone.



L'azione è proseguita lineare, senza interruzioni perché la palla è rimasta in gioco: quando poi è uscita in fallo laterale al 28'35". Mentre i giocatori si apprestavano a battere la rimessa, il Video Assistant Referee Danny Makkelie (posizionato nella apposita sala video) ha avvisato attraverso l'auricolare il direttore di gara Kassai. Il gioco resta fermo per un intero minuto nel quale Kassai è in contatto audio con il Var. Solo al 29'40" inizia a correre verso il bordocampo per guardare il monitor. Lì Kassai resta 15 secondi a controllare i replay sul monitor apposito. Al minuto 30'05" fischia il calcio di rigore per i Kashima Antlers. Dopo le proteste, il rigore è stato calciato al minuto 32'10". Quasi cinque minuti dopo il fallo commesso.



Inutili le recriminazioni dell'Atletico Nacional: il direttore di gara ha mimato con ampi gesti il rettangolo della tv, una decisione quindi inappellabile. Dal dischetto, poi, la squadra giapponese ha trovato il gol del vantaggio, primo dei tre gol che ha garantito loro l'accesso in finale.



La Var era stata utilizzata con successo per la prima volta durante l'amichevole tra Italia e Germania, quando era stato annullato un gol a Volland per fuorigioco. Una decisione che era stata anche un po' contestata.