Mondiale per club 2015: Barcellona, in semifinale c'è l'America o la vincitrice della Champions asiatica

Comincia a prendere forma il Mondiale per club 2015, che si disputerà in Giappone dal 10 al 20 dicembre prossimi. A Zurigo si è svolto il sorteggio per delineare il tabellone, dove Barcellona e River Plate entreranno in gioco solamente a partire dalle semifinali e non potranno mai sfidarsi prima dell'eventuale finale. I catalani affronteranno i vincitori del match tra i messicani dell'America e la vincitrice della Champions asiatica.