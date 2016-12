Mondiale, corsa Champions e Coppa America: Higuain eroe alla rovescia

Il castello è cominciato a crollare al 21' della finale dei Mondiali in Brasile. Toni Kroos aveva spalancato a Gonzalo Higuain le porte del paradiso con un retropassaggio avventato. Argentina-Germania, Maracana: il Pipita si invola, arriva davanti a Neuer, ha l'occasione per portare in vantaggio l'albiceleste, per avvicinarla al tetto del mondo. Una ciabattata, un tiro sporco, largo. Non si riprenderà più, da quel momento, Gonzalo Higuain. Una finale da fantasma e una maledizione sulla stagione che doveva ancora cominciare.