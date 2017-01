Mondiale a 48 squadre, Infantino spiega la formula: "Più nazioni potranno sognare"

Il Mondiale 2026 si giocherà a 48 squadre. La scelta è stata illustrata dal presidente della Fifa Infantino in una conferenza stampa: "Sono felice perché è una decisione presa all'unanimità. Il Mondiale sarà a 48 squadre, con 16 gironi da tre: passeranno le prime due di ogni gruppo. Poi ci saranno i sedicesimi. Durerà 32 giorni, come adesso e si svolgerà in 12 stadi. Chi vincerà alla fine avrà giocato 7 partite, proprio come col format attuale".