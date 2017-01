Mondiale a 48 squadre, i club contro la FIFA: "Decisione politica"

Proprio all'indirizzo del presidente Fifa, l'ECA lancia una precisa accusa: "E' discutibile l'urgenza di prendere una decisione così importante con davanti ancora 9 anni prima della sua applicazione e senza il coinvolgimento doveroso degli stakeholders che saranno interessati da questo cambiamento", lamenta l'associazione. "Non riusciamo a vedere i meriti nel cambiare l'attuale formula a 32 squadre che ha dimostrato di essere perfetta sotto tutti i punti di vista - si legge ancora nel comunicato - Non aiuterà lo sviluppo del gioco né fornirà migliori opportunità ai paesi con un ranking più basso".



L'ECA ha annunciato che analizzerà "in dettaglio l'impatto e le conseguenze del nuovo format nella prossima riunione dell'Esecutivo, in programma alla fine di gennaio".



Tra i club italiani che fanno parte dell'associazione figurano Juventus, Milan, Inter, Fiorentina, Roma, Napoli e Sampdoria, mentre il presidente bianconero, Andrea Agnelli, è membro dell'Executive Board diretto da Karl-Heinz Rummenigge.