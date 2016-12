Monaco, l'Allianz Arena blindata da oltre 800 agenti

800 poliziotti, il doppio rispetto a una normale partita di campionato. Dopo gli attacchi terroristici della scorsa settimana a Bruxelles e nella notte in cui la nazionale francese torna a Saint Denis dopo il 13 novembre, anche Monaco di Baviera è blindata per l'amichevole tra Germania e Italia. Il capo della polizia di Monaco ha spiegato che non ci sono "minacce concrete", ma che "la Germania è uno dei possibili obiettivi dei terroristi. Per questo siamo molto vigili". I controlli all'ingresso saranno molto rigidi, i tifosi oltre 60mila. Sarà impiegate anche le forze speciali, di supporto alla polizia. Le zone più controllate saranno la stazione di Hauptbahnhof, la linea della metropolitana e Marienplatz. Massiccia la presenza di agenti in borghese.