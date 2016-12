Monaco, El Shaarawy è un caso: non convocato per la Coppa

Continua il periodo buio di Stephan El Shaarawy al Monaco . In Ligue 1 il Faraone ha giocato soltanto 187 minuti, con solo due presenze da titolare, e il tecnico Jardim ha deciso di non convocarlo anche per la gara di Coppa di Lega contro il Bordeaux . Un chiaro segnale sull'insoddisfazione del rendimento dell'azzurro, che a gennaio potrebbe già cambiare aria. Sulle sue tracce, infatti, c'è la Lazio .

Il bottino di El Shaarawy, del resto, parla chiaro. Tre gol nei preliminari di Champions League e zero in Ligue 1 sono il biglietto da visita del Faraone al Monaco. Un po' troppo viste le aspettative che circondavano l'ex rossonero al suo arrivo nel Principato. Il tecnico Jardim non sarebbe soddisfatto né del rendimento dell'attaccante, né del suo impegno durante gli allenamenti ed El Shaarawy al Monaco. Lo dimostrano i pochi minuti in campo concessi a Stephan e anche l'ultima clamorosa mancata convocazione per la Coppa di Lega. Un segnale forte e chiaro per il Faraone, che ora sembra destinato a cambiare aria rapidamente. Sulle sue tracce, nell'ambito di uno scambio con Keita, ci sarebbe la Lazio, che potrebbe riportare l'ex rossonero in Serie A. Nel Principato El Shaarawy è un mistero e sta diventando un caso.