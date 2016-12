Monaco: De Sanctis ko, fuori un mese

Nel giorno del suo esordio con la maglia del Monaco, De Sanctis era subito entrato nella storia del club monegasco come il più vecchio debuttante (a 39 anni). La gioia per il traguardo centrato, però, è durata solo 12', quando l'ex numero 1 giallorosso è stato costretto a chiedere il cambio per una botta al costato.



Gli esami strumentali hanno evidenziato la gravità del danno subito. "Morgan De Sanctis - si legge nella nota - ha riportato una frattura della cartilagine della prima costola a seguito di infortunio nell'ultima partita". Un mese i tempi di recupero. "Il tempo di inattività del portiere italiano - precisa il comunicato dei monegaschi - è stimato in quattro settimane".



Davvero sfortunato il 39enne portiere, chiamato dal Monaco per fare da 12° a al titolare Danijel Subasic, il portiere della Croazia rientrato in gruppo da poco dopo le vacanze post Europeo. L'infortunio gli impedirà di sostituire il croato ancora a corto di preparazione e di mettersi in mostra in questa prima parte di stagione.