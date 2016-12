Moggi cambia mestiere: da oggi è giornalista

Una nuova avventura per Luciano Moggi, una nuOva frontiera. A 78 anni è diventato giornalista e da domani, chissà. A Torino, big Luciano ha partecipato alla consegna del tesserino da parte dell'Ordine dei Giornalisti (appunto) di Torino. Ecco le sue parole. "Mi hanno vestito di bianconero, ma questo non mi esime dallo scrivere cose negative sulla Juventus. In ambito sportivo non sempre le cose vengono raccontate come sono realmente accadute. L'Ordine dei Giornalisti dovrebbe colpire chi non si attiene alla verità e vuole raccontare la sua di verità. Spero di essere il giornalista che con il buon senso dice le cose come stanno".