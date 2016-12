Modric ko, Ancelotti sotto accusa

17:23 - Gli infortuni di Luka Modric sono tutta colpa del suo tecnico al Real Madrid Carlo Ancelotti. Ad accusare l'allenatore italiano è Boris Nemec, capo dei servizi medici della nazionale croata. "Ancelotti - afferma Nemec come riporta 'As' - non ha dosato Luka. Modric non si è fatto male per i colpi ricevuti, ma perché non era al 100%, il suo tecnico lo ha messo sotto pressione anziché dargli minuti poco a poco e non lo ha saputo dosare da quando è rientrato dopo il lungo infortunio, lo ha fatto giocare 90 minuti ogni partita. Se non fosse stato affaticato la gamba non avrebbe fatto quel movimento''.

Modric si è infortunato al legamento laterale del ginocchio durante la partita contro l'Atletico Madrid in Champions League, uno stop che potrebbe costargli fino a sei settimane lontano dai campi anche se il giocatore croato conta di tornare prima. ''Cercherò di rientrare prima della fine della stagione. Quando ho ricevuto il colpo mi girava la testa, ho sentito davvero tanto dolore e ho capito che era successo qualcosa''. Il croato ha poi assicurato che si sentiva bene prima dell'infortunio: ''Avevo ripreso il mio tono e mi sentivo molto bene''.



