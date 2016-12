Modena, ecco Crespo: "La salvezza non mi basta"

Hernan Crespo è ufficialmente il nuovo allenatore del Modena. L'argentino si è detto molto motivato per l'esordio su una panchina di prima squadra dopo l'esperienza nella Primavera del Parma: "Ai miei giocatori chiederò amore, passione, serietà e professionalità. La tecnica da sola non basta. Li guarderò negli occhi e capirò quello che mi possono dare. Io voglio il 100% sempre, anche in allenamento. La salvezza non mi basta".