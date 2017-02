MLS, Thohir presenta l'Audi Field: il nuovo stadio dei Dc United

Erick Thohi r ha presentato sul proprio profilo Instagram il progetto del nuovo stadio che prenderà forma nel 2018, ma non sarà quello dell'Inter. Il presidente e azionista di minoranza del club nerazzurro è anche proprietario dei DC United , franchigia di MLS e proprio a Washington nel 2018 verrà inaugurato l' Audi Field , gioiellino da 20mila posti. L'impianto sarà costruito anche grazie a parte degli 80 milioni di finanziamento avuti dall'indonesiano dando in pegno la società veicolo che detiene le azioni dell'Inter, la International Sports Capital Spa.

I tifosi nerazzurri che si sono imbattuti sul post pubblicato da Thohir sul proprio profilo Instagram saranno rimasti delusi. Quello nella foto non è il rendering di un futuro stadio dell'Inter per il quale la situazione di stallo è rimasta invariata. Il tycoon indonesiano ha postato con orgoglio l'Audi Field, quello che diventerà lo stadio dei suoi DC United nel 2018.



Uno stadio futuristico che ospiterà 20mila spettatori e sarà costruito con un contorno studiato per i tifosi americani. Una "public plaza" di 6mila metri quadrati con diverse attività che renderanno il sito attivo e attrattivo anche quando non ci saranno partite in programma nella capitale americana.