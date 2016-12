MLS, Seattle è la prima finalista: ora attende Giovinco o Mancosu

Gli Impact si sono aggiudicati la gara d'andata per 3-2, ma i giochi sono ancora apertissimi per la "Formica atomica" e i suoi. Nel frattempo i Sounders si godono il titolo di campioni ad Ovest, il primo della loro storia.



L'atto conclusivo dei playoff è previsto per il 10 dicembre e, comunque vada, per qualcuno sarà una prima volta, visto che né Seattle, né le due canadesi hanno mai alzato al cielo la MLS Cup.