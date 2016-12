Mls: Portland abbatte Columbus e conquista il titolo

I Portland Timbers si laureano campioni della Mls, massimo campionato americano di calcio. La squadra allenata da Porter si impone col punteggio di 2-1 nella finalissima sul campo dei Columbus Crew di Federico Higuain, fratello del bomber del Napoli Gonzalo. I gol per gli ospiti portano la firma di Diego Valeri e Wallace mentre a Columbus non basta la rete siglata da Kamara in una gara condizionata da errori clamorosi di portieri e difese.