Mls, playoff: bye bye Giovinco, Drogba in semifinale

Dopo il 2-1 in favore di Montreal nell'ultimo incontro di Regular Season i pronostici non potevano che essere per i padroni di casa: e sono stati ampiamente rispettati. Toronto, trascinato per la prima volta ai playoff da un Giovinco in versione fabbricante di sogni, si sveglia bruscamente sotto i colpi degli Impact: nel giro di ventuno minuti, tra il 18' e il 39' del primo tempo, si spezzano le ambizioni dei Reds. Ad aprire il match è capitan Patrice Bernier, splendidamente innescato in profondità da Ignacio Piatti (già visto in Serie A con la maglia del Lecce).



Il 2-0 arriva a causa di un pasticcio clamoroso di Ciman: controllo sbagliato al limite dell'area e palla regalata a Piatti che firma il raddoppio. A far calare il sipario sul discorso qualificazione è Didier Drogba: altra bella giocata di Bernier, cross al centro e piattone vincente del bomber ivoriano. Il Toronto è alle corde: Giovinco nella ripresa prova a svegliare i suoi con una punizione carica di effetto ma Oyongo risponde presente. C'è spazio anche per un palo, con un bellissimo tiro a giro, di Piatti e poco altro. Esultano i Montreal Impact (in campo anche Donadel), piange Toronto: Giovinco chiude la sua prima stagione con 22 gol. Chissà che non si rivedrà a gennaio in qualche squadra del Vecchio Continente.