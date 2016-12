Mls: Pirlo vince il derby con Giovinco

Il New York City FC torna a respirare aria di playoff dopo la vittoria per 2-0 contro il Toronto FC allo Yankee Stadium. I newyorkesi di Andrea Pirlo interrompono una striscia di tre sconfitte di fila e si portano a due punti dal sesto posto che vale la post season mentre i canadesi, quinti, sono in una mini crisi dato nella Grande Mela hanno perso la terza partita consecutiva. Non è bastato un positivo Sebastian Giovinco che impegna il portiere avversario con due missili su punizione ma resta a secco, a differenza del confronto giocato a luglio quando fece una tripletta in un pirotecnico 4-4. Sugli scudi anche Andrea Pirlo, "The Italian Maestro", votato man of the match dato che entra in entrambi i gol di New York: al 20' pesca con un perfetto lancio lungo Allen che serve al centro Lampard il quale controlla e realizza di destro per il suo primo gol americano; nella ripresa è sempre lui a battere il calcio d'angolo da cui arriva il 2-0 di Mullins.