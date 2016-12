Mls: Pirlo, esordio vincente contro Kakà

Comincia nel migliore dei modi l'avventura di Andrea Pirlo con la maglia del New York City. L'ex centrocampista della Juventus - che parte in panchina ed entra in campo al 57' - esordisce in Mls nel 5-3 con cui la sua nuova squadra supera l'Orlando City di Kakà. Allo Yankee Stadium, per i padroni di casa è decisiva una doppietta dello spagnolo David Villa mentre agli ospiti non basta un tripletta di Larin.