Mls: Pirlo disegna calcio, Villa fa doppietta e il New York City torna in testa

Una doppietta di David Villa (nuovo capocannoniere) nella ripresa e le illuminanti giocate di Andrea Pirlo, ispiratore del gol del vantaggio, regalano al New York City la vittoria 2-0 sul campo di Houston Dynamo e un nuovo primato nella Eastern Conference di MLS. La squadra allenata da Patrick Vieira è già qualificata per i playoff, che scatteranno il 26 ottobre, insieme al Toronto FC di Giovinco e ai New York Red Bulls.