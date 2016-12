Mls, Pirlo a un passo dai playoff con il New York City

Andrea Pirlo sogna i playoff con il New York City, che si impone per 4-1 sul Chicago Fire e si porta momentaneamente in testa alla Eastern Conference a tre giornate dalla fine della regular season di MLS, con una lunghezza su Toronto e tre sui cugini del New York Red Bulls, che hanno rispettivamente due e una partita in meno. L'ex Juve non segna ma insegna calcio. A far gol ci pensa lo spagnolo David Villa con una doppietta.