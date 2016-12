MLS, Giovinco vince la Eastern Conference con Toronto FC e va in finale

Missione compiuta per Seba Giovinco. A un anno e mezzo dal suo arrivo in MLS, l'ex attaccante della Juventus ha aiutato Toronto FC a scrivere la propria storia. Primo titolo di Conference in bacheca con l'opportunità di rendere magica un'ottima stagione giocandosi la finalissima per la MLS Cup in casa grazie al miglior piazzamento rispetto ai Seattle Sounders nella regular season. Per staccare l'ultimo pass però ci è voluta una gara spettacolare e con continui ribaltamenti di scenario nel derby canadese, il più importante di sempre, contro i Montreal Impact di Drogba.



Il vantaggio siglato da Oduro per gli Impact al 24' dopo una bella serpentina di Mancosu, uno dei giocatori più decisivi dei playoff, è stato ribaltato prima dell'intervallo dalle reti di Cooper e Altidore (assist di Giovinco) sugli sviluppi di due corner. A inizio ripresa l'ex Lecce Ignacio Piatti trova il 2-2 con un tocco beffardo in area, ma dieci minuti più tardi - ancora da calcio d'angolo - è arrivata l'incornata di Hagglund per il 3-2 che ha mandato tutti ai supplementari. Nell'overtime Giovinco ha alzato bandiera bianca per un piccolo fastidio che non dovrebbe pregiudicargli la finalissima del 10 dicembre (l'11 notte in Italia), ma proprio Cheyrou entrato al suo posto trova il 4-2 che rompe l'equilibrio nella serie. Di Ricketts due minuti dopo il quinto gol.