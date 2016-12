Mls, Giovinco show contro il New York City di Villa

Gol e spettacolo allo Yankee Stadium tra il New York City di David Villa e il Toronto FC di Giovinco , vero protagonista di serata. Succede di tutto nel 4-4 finale con l'ex juventino autore di una tripletta dal 34' al 45' dopo aver sbagliato un calcio di rigore. Doppietta per lo spagnolo, anche lui impreciso dal dischetto. Per la "formica atomica" anche un palo e l'assist per Delgado. Di Mullins, un minuto dopo, la rete del pari definitvo.

In attesa di ammirare la stella di casa, Andrea Pirlo, i tifosi newyorkesi si sono rifatti gli occhi con un altro italiano: Sebastian Giovinco. La Formica Atomica, o Magic Box adeguandoci al soprannome americano, è stato assoluto protagonista del pirotecnico 4-4 dello Yankee Stadium portandosi in doppia cifra per gol realizzati. La tripletta, infatti, oltre a consentire a Giovinco di vincere la sfida a distanza con l'altra stella europea, David Villa, porta l'ex juventino a quota 11 reti in campionato, ma avrebbero potuto essere addirittura di più senza i due pali colpiti, uno su rigore e l'altro con un diagonale di destro. Meravigliosa la terza rete al 43' con uno scavetto delicato a superare il portiere per il momentaneo 2-3.

Nella ripresa Villa si procura con esperienza un calcio di rigore che trasforma per il pareggio, ma i fuochi d'artificio arrivano anche nel finale. All'82' Giovinco spacca in due la difesa del New York City servendo a Delgado una palla solo da spingere in rete, ma l'illusione del vantaggio dura pochi secondi con Mullins che in mischia infila il 4-4 di testa. Giovinco, infine, è il primo calciatore nella storia del Toronto FC a realizzare una tripletta.