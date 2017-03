MLS, Giovinco sbaglia un rigore all'esordio 2017

Quella dal dischetto rischia di diventare una maledizione per la franchigia canadese che ricomincia la Major League Soccer come aveva lasciato lo scorso dicembre nella finalissima per la MLS Cup, con uno 0-0 sul campo e un calcio di rigore sbagliato a segnare in negativo il finale di partita. Non c'era la coppa in palio questa volta, ma l'errore dal dischetto di Giovinco, che al 31' si è fatto ipnotizzare dal portiere dei Real Salt Lake, uno dei più importanti della lega americana e fresco di ritorno in nazionale, è risultato decisivo nel mezzo passo falso dei vicecampioni in carica.



E' andata peggio agli altri due italiani impegnati con i Montreal Impact. Matteo Mancosu e Marco Donadel non hanno potuto evitare la sconfitta in California in casa dei San Jose Earthquakes nell'1-0 firmato Godoy. Stesso destino per i Seattle Sounders campioni in carica e battuti 2-1 sul campo di Houston Dynamo (la seconda peggiore squadra del 2016) nonostante il ritorno al gol di Dempsey dopo i problemi cardiaci che lo avevano bloccato nella scorsa annata. Male anche i Los Angeles Galaxy che iniziano il nuovo corso, senza Gerrard, Donovan e Keane, con una sconfitta interna contro FC Dallas, con il 2-1 firmato Urruti e Acosta a rendere inutile il rigore realizzato da Giovani dos Santos.



Nella notte tra domenica e lunedì occhi puntati sulla sfida tra Orlando City e New York City, Kakà e Nocerino contro Pirlo e Villa (e l'ex Atalanta, Maxi Moralez), nel nuovissimo stadio dei Lions studiato appositamente per il calcio. Ad Atlanta, infine, davanti a 50mila spettatori, ci sarà l'esordio assoluto in MLS di Atlanta United del Tata Martino che, con l'ex Torino Martinez in attacco e una borsa di buone speranze, affronteranno i New York Red Bulls.