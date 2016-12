Mls: Giovinco porta Toronto ai playoff

10:50 - Sebastian Giovinco è l'uomo copertina per i Toronto FC che centrano la prima storica qualificazione ai playoff della Mls da quando vi partecipano, ovvero dal 2007. Al BMO Field i canadesi superano 2-1 i New York Red Bulls leader della Eastern Conference: in dieci uomini per l'espulsione di Altidore al 34', Toronto va a segno nella ripresa con Gomez al 51' e con Giovinco al 78' (era entrato 7 minuti prima). Inutile la rete di Wright-Phillips per New York all'86'.

GUARDA IL GOL

Giovinco scores magical goal vs. New YorkFrom Rome this morning, to his wonder goal clinching Toronto FC's first ever Audi #MLSCupPlayoffs spot at night. All in a day's work for Giovinco.Relive Toronto's historic win: http://soc.cr/TpVJM

Posted by Major League Soccer (MLS) on Mercoledì 14 ottobre 2015

