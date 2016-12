Mls: Giovinco non si ferma, tripletta all'Orlando City

Ancora una volta Sebastian Giovinco regala spettacolo in Mls . L'ex giocatore della Juventus , con una straordinaria tripletta (il primo su rigore), trascina il Toronto Fc al successo casalingo per 4-1 sull'Orlando City , orfano di Kakà (out per un leggero infortunio). La Formica Atomica si porta in vetta alla classifica marcatori del campionato statunitense con 16 reti all'attivo mentre il Toronto sale al terzo posto della Eastern Conference.

Passano appena 12 minuti e la squadra canadese è già in vantaggio con Giovinco freddo a trasformare il rigore che lui stesso si è procurato. L'Orlando trova il pari al 17' con un sinistro a giro di Boden che sorprende Bendik. Nella ripresa si scatena la Formica Atomica e al 56' piazza la sfera nel sette con una splendida punizione dai 22 metri.

Il 3-1 porta invece la firma di Warner che insacca da due passi di testa il cross di Osorio. Il punto esclamativo sul match, però, non poteva che essere messo da Giovinco che riceve palla da Cheyrou, entra in area e col sinistro infila Hall sul secondo palo. Per l'ex juventino, in vetta nella classifica marcatori, si tratta della seconda tripletta in meno di un mese.