Mls: Giovinco non si ferma più, Toronto liquida Philadelphia

Sebastian Giovinco continua a dare spettacolo in Mls . La Formica Atomica festeggia la convocazione in Nazionale siglando il 21esimo gol in stagione nel giorno della sua 30esima presenza con la maglia dei Toronto Fc. La squadra canadese batte 3-1 Philadelphia grazie alla punizione dell'ex juventino, al gol di Altidore e all'autorete di Marquez. Inutile la marcatura ospite di Vitoria. Toronto, al quinto posto a Est, è in piena lotta per i playoff.

Giovinco sblocca l'incontro del BMO Field al 28' con una punizione dal limite destro dell'area che si infila sul secondo palo in seguito alla sfortunata deviazione di Gaddis in barriera. Al 43' la Formica Atomica ci riprova ma questa volta il suo calcio piazzato viene respinto in angolo dall'ottimo intervento di Blake. Il raddoppio del Toronto arriva al 63' quando Altidore controlla in area il cross di Delgado e mette dentro col piatto da pochi passi. Gli ospiti accorciano al 66' con un colpo di testa di Vitoria su punizione messa in mezzo da Maidana ma al 91' i canadesi chiudono i conti con una sfortunata autorete di Marquez che insacca nella sua porta un cross di Osorio. Per Giovinco, sostituito nel recupero, una nuova standing ovation di tutto lo stadio.