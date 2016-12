Mls, Giovinco miglior debuttante dell'anno

Forse qualcuno alla Juve lo sta rimpiangendo, ma Sebastian Giovinco ha deciso di non guardarsi più indietro. E le soddisfazioni sono arrivate subito nella Mls. La "Formica Atomica" ha portato Toronto a una storica qualificazione ai playoff e ha vissuto una stagione da incorniciare. Culminata con il premio di miglior debuttante dell'anno con 208 voti su 300, rimanendo escluso dalla corsa nella categoria "rookie" per via della prima parte a Torino.