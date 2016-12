Giovinco sogna con Toronto . La Formica Atomica trascina la franchigia canadese al successo per 3-1 contro i Philadelphia Union nel turno preliminare di playoff e regala ai suoi tifosi la semifinale di Eastern Conference di Mls , la prima della storia. Sarà derby con Pirlo. L'ex Juve sblocca la gara al 15' con una conclusione al volo che si infila sotto la traversa poi ci mette lo zampino nel secondo e terzo gol rispettivamente di Osorio e Altidore.

Ora Toronto affronterà i New York City di Pirlo. Una bella soddisfazione per Giovinco, che con il centro contro Philadelphia ha raggiunto quota 18 gol stagionali. "Dobbiamo continuare così, non possiamo fermarci", ha detto a fine gara.