Mls: Giovinco è uno spettacolo, Villa rimontato

Quattro gol e tanto spettacolo. Finisce 2-2 il derby italiano di Mls tra il New York City di Pirlo e il Toronto Fc di Giovinco : la 'Formica atomica' è protagonista assoluto con un gol e un assist, il regista di Brescia appare invece indietro di condizione, in ombra rispetto all'altro uomo franchigia David Villa , autore di una doppietta per i padroni di casa. Le due squadre rimangono appaiate al secondo posto in Eastern Conference con 4 punti.

Il big match della seconda giornata di Mls non tradisce le attese: in uno Yankee Stadium gremito, sono gli uomini di Patrick Vieira a partire a tavoletta e a trovare un meritato vantaggio con David Villa, che al 24' trasforma un calcio di rigore concesso per ingenuo fallo di Delgado su Diskerud; il 'Guaje' si ripete quattro minuti più tardi, sbrogliando col destro una mischia generata da una punizione insidiosa di Pirlo. E' delirio a New York, ma nel finale di primo tempo si sveglia Giovinco. Il miglior giocatore dello scorso campionato americano lancia un avviso ad Antonio Conte in ottica Europeo. Al 47' del primo tempo è suo l'assist su punizione per il 2-1 in spaccata di Perquis, mentre al 76' la 'Formica atomica' decide di mettersi in proprio: serpentina al limite dell'area e secco sinistro ad incrociare per il 2-2 finale. Le due favorite in Eastern Conference sono dunque seconde a pari merito: in testa a punteggio pieno c'è il Montreal, vittorioso con un netto 3-0 sui New York Red Bulls.