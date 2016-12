MLS, Giovinco e una cartolina per Conte: gol spettacolare con Toronto FC

Sebastian Giovinco vuol dire magia. "The Atomic Ant" continua a dare spettacolo in Major League Soccer (MLS) con la maglia del Toronto FC e anche nel derby canadese contro i Vancouver Whitecaps ha inventato il super gol del momentaneo 1-2: stop a seguire in area, difensore mandato per foglie e interno sinistro all'angolino. Giovinco ha segnato una doppietta che non è servita a Toronto per evitare la sconfitta interna 3-4 al BMO Field.