Mls: Giovinco, due assist e nuovo record

Gli Stati Uniti ai piedi di Sebastian Giovinco , che negli Usa è ormai diventato una vera e propria stella. L'ex attaccante della Juve, decisivo con due assist nel successo di Toronto contro i Chicago Fire (3-2), è entrato ufficialmente nella storia della Mls per aver battuto il record di gol più assist nella stessa stagione: la Formica atomica è salita a quota 35 (19 reti e 16 assist), superando il precedente primato di Chris Wondolowski (34), realizzato nel 2012.

Contro Chicago, Toronto va sotto due volte ma riesce a vincere in rimonta grazie a uno scatenato Giovinco, che sforna due assist e batte il calcio d'angolo da cui nasce il 3-2 finale di Altidore (79'). Si continua però a discutere a proposito dell'1-1 di Osorio (29'), a cui è stato attribuito il primo gol dei canadesi: Giovinco, nell'occasione, inventa una parabola a effetto con l'esterno del piede destro; la sfera gira verso la porta e Osorio sembra sfiorarla un istante prima che entri in porta. La tocca o non la tocca? Ufficialmente il gol è stato assegnato al compagno dell'ex bianconero, ma il dubbio resta...