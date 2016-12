Mls: Giovinco dà spettacolo e Toronto vince

Sebastian Giovinco grande protagonista della vittoria di Toronto per 3-1 contro San Jose Earthquakes. La Formica Atomica non ha segnato, ma ha regalato due assist per Morrow (22') e Moore (71'). Per l'ex Juventus anche tanta sfortuna con una traversa e un palo su calcio di punizione. Pareggio per Kakà, a segno su rigore, con Orlando contro i Columbus Crew: 2-2. In gol anche David Villa, sempre dal dischetto, con la maglia dei New York City: 1-1 nella sfida con Houston.