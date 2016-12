Mls, Giovinco da pazzi: veronica e doppio tunnel con il tacco

Sebastian Giovinco continua a fare impazzire la Mls tra gol in serie e numeri d'alta classe. L'ex juventino, durante il match tra il Toronto e il New England, si è reso protagonista di una strepitosa invenzione: prima ha dribblato un avversario con una veronica, seguita da un tunnel di tacco; poi ha superato un altro giocatore con un altro tunnel, prima di crossare al centro. I gol in campionato, intanto, per ora sono già 17.