MLS: Giovinco batte Pirlo, una perla di Mancosu regala il successo agli Impact

Notte da sogno per gli italiani in MLS. Nelle gare di andata delle semifinali di conference i Toronto di Sebastian Giovinco superano 2-0 i New York City di Pirlo (out per infortunio), mentre i Montreal Impact vincono 1-0 con i Red Bulls sull'asse italiano Donadel-Mancosu: assist dell'ex Fiorentina e gran gol dell'attaccante in prestito dal Bologna. In Western Conference vittorie per i Galaxy su Colorado (1-0) e per Seattle su Dallas (3-0).