MLS: Giovinco, altro show: due gol e un assist

Calaciatori italiani sugli scudi in MLS. Sebastian Giovinco continua fare numeri d'alta scuola e regala tre punti d'oro in chiave playoff a Toronto contro i Colorado Rapids con due gol e un assist nel 3-1 finale. Per la Formica Atomica, sono 19 centri stagionali. Grande prova anche di Andrea Pirlo , che ha preso per mano i New York City (vittoriosi 3-2 contro il San José) e ha colpito un palo direttamente da calcio d'angolo.

Chissà se Antonio Conte si è svegliato nella notte per seguire Sebastian Giovinco. Con la penuria di punte e il mal di gol degli attaccanti azzurri, la Formica Atomica può sognare un posto per Euro 2016. Intanto, da rookie, rischia di vincere il trofeo di Mvp della Mls, grazie ai 19 gol finora realizzati e alle magie che hanno fatto stropicciare gli occhi al pubblico nordamericano.



Un'occhiata da quelle parti comunque Conte ce la dà, non fosse che per Andrea Pirlo. L'ex juventino non ha fatto gli assist per i tre gol dei suoi compagni ma, soprattutto nel primo tempo, ha preso per mano la squadra e il gioco è passato tutto dai suoi piedi. Ciliegina sulla torta l'incredibile palo colpito direttamente da calcio d'angolo. Il Maestro è tornato...