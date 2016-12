Mls: esordio con sconfitta per Giovinco

10:15 - E' iniziata con una sconfitta l'avventura di Sebastian Giovinco con il Toronto FC. A Bradenton, in Florida, lontano dal freddo e dalla neve del Canada, la formazione della Mls ha perso 1-0 contro gli Oklahoma City Energy, squadra che milita nella seconda lega americana, la USL, in amichevole. Giovinco ha giocato dall'inizio ed è rimasto in campo per 56 minuti agendo come trequartista alle spalle del bomber Altidore nel 4-2-3-1 del tecnico Vanney.

La sfida di prestagione - prima assoluta per il Toronto FC - ha visto i canadesi di Greg Vanney partire con un 4-2-3-1 molto offensivo, con il bomber della nazionale Usa Jozy Altidore di punta e un trio alle sue spalle composto da Sebastian Giovinco nel ruolo di trequartista, più Osorio e Findley sulle ali; in mediana il francese Bruno Cheyrou, arrivato dal Marsiglia, e l'ex di Chievo e Roma Michael Bradley.

L'ex juventino, accolto come una star al suo arrivo a Toronto, è stato in campo 56 minuti, come il resto dei suoi compagni non ha segnato, ma la sua prova è stata giudicata positiva, anche se ovviamente era soltanto la prima partita. Decisivo il gol di Greig al 50'.

"Dobbiamo ancora imparare a conoscerci l'uno con l'altro. La nostra circolazione di palla è ancora abbastanza lenta, abbiamo fatto fatica a trovare gli spazi per far esprimere Sebastian e cercare Jozy in avanti", ha detto mister Vanney.