Mls, buona la prima per Giovinco e Pirlo

La Mls ricomincia nel segno di Sebastian Giovinco , che come al solito trascina il Toronto Fc alla vittoria per 2-0 sul campo dei New York Red Bulls. L'azzurro segna il rigore del vantaggio, colpisce un palo e prova il supergol calciando da centrocampo. Vittoria anche per il New York City Fc di Andrea Pirlo : pirotecnico 3-4 sul campo dei Chicago Fire. Incredibile rimonta di Orlando (out sia Nocerino che Kakà): sotto 2-0, pareggia 2-2 nel recupero.

