Mls: assist e vittoria per Giovinco

10:15 - Debutto estremamente positivo per Sebastian Giovinco in America. Nella prima giornata di regular season della Major League Soccer il Toronto FC vince 3-1 in rimonta sul campo dei Vancouver Whitecaps: l'ex juventino, in campo 80 minut, si segnala per una buona prestazione e per lo splendido assist che è valso il momentaneo 1-1 di Jozy Altidore, l'altro big della squadra e autore di una doppietta. Di Findley la rete del sorpasso sul 2-1.

Al BC Place di Vancouver il Toronto FC vince 3-1 l'esordio stagionale in Mls nel derby canadese coi Whitecaps. Il tecnico del FC Vanney schiera dall'inizio i suoi big, Altidore, Cheyrou, l'ex romanista Bradley e Sebastian Giovinco. L'ex juventino al 18' sfiora il vantaggio con un diagonale di sinistro fuori di un soffio e poco dopo arriva il vantaggio di Vancouver con Rivero in contropiede. Giovinco però si fa perdonare l'errore sotto porta con un delizioso assist che manda Altidore in porta, portiere saltato e palla in rete per l'1-1.

Nella ripresa l'azzurro ci prova anche su punizione ma il suo destro è centrale. Poco dopo il Toronto trova il 2-1 con Findley che insacca da due passi. All'80' Giovinco lascia il campo a Moore e all'89' arriva il definitivo 3-1 di Altidore che si conquista e trasforma un calcio di rigore. Il Toronto FC tornerà in campo sabato prossimo, 14 marzo, e giocherà a Columbus contro il Crew.