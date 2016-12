Mls, altra tripletta per Giovinco

Negli Stati Uniti Sebastian Giovinco è una certezza e lo dimostra ogni volta che scende in campo. Nella notte l'attaccante ha segnato la seconda tripletta stagionale, guidando Toronto alla vittoria sui New England Revolution (4-1). Bellissimi i due gol: destro potente nell'angolo opposto da posizione decentrata e destro a giro dal limite dell'area. Attualmente, Giovinco con 15 gol è in testa alla classifica cannonieri della MLS.