Mister Bee prepara 1,1 miliardi per il Milan

18:19 - Una cifra mostruosa che, al netto dei debiti, raggiunge 1,1 miliardi. Il tutto per acquisire il Milan e strapparlo alla concorrenza. Mister Bee fa sul serio e, scrive il Messaggero, è pronto ad arrivare al 70% del club entro la fine dell'anno. In due passi: il primo versando subito 330 milioni con una opzione call (acquisto). Quindi mettendone sul piatto altri 440. Un progetto di progressiva scalata che avrebbe convinto Fininvest a garantire appunto a Bee Taechaubol una sorta di esclusiva a trattare che non chiude, però, le porte a Richard Lee, il promotore della cordata cinese che ha manifestato interesse per il Milan.

Il thailandese sta stringendo i tempi. Ha ingaggiato l'avvocato Franco Gianni e gli ha dato il mandato per trattare con il Milan. Dall'altra parte del tavolo i legali dei rossoneri (lo studio Chiomenti assiste il gruppo del Biscione) che dovranno definire i modi. Stando a quanto scrive il quotidiano romano, Mister Bee starebbe lavorando per organizzare una cordata attraverso una newco, nella quale coinvolgere imprenditori cinesi, malesiani e di Singapore che lo dovrebbero sostenere nell'avventura calcistica. L'obiettivo principale è l'espansione a Oriente del brand Milan oltre alla costruzione, fondamentale, del nuovo stadio.

La trattativa è seguita direttamente da Silvio Berlusconi anche se sul piano operativo c'è Alessandro Franzosi, direttore corporate finance & business development di Fininvest. Nella proposta thailandese sarebbe previsto che Fininvest resti con il 30% e che Berlusconi accetti il ruolo di presidente onorario per tenere saldo il legame con il popolo dei tifosi. Anche a Barbara Berlusconi che l'altro giorno si è espressa a favore dell'espansione sul mercato asiatico, verrebbe riconosciuto un ruolo di primo piano.