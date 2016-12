Miranda: "All'Inter per Mancini: è uno dei migliori"

"Sono qui per Mancini ". E' questo il riassunto delle dichiarazioni di Joao Miranda , neo acquisto nerazzurro, in un'intervista rilasciata a Goal.com. Il difensore brasiliano, in attesa della presentazione ufficiale, ha spiegato i motivi della sua scelta: "Nel corso della trattativa ho chiesto informazioni su Mancini, ottenendo sempre ottime referenze: questo è stato molto importante al fine del raggiungimento di un accordo con i nerazzurri".

"Sono sicuro che con Mancini migliorerò molto e credo che instaureremo un bel rapporto". Miranda ha parlato anche del suo ex allenatore, Diego Pablo Simeone: "E' un grande allenatore, si è formato come tecnico nel calcio italiano e al momento lo vedo come uno dei migliori in assoluto. Con l'Atletico è migliorato tantissimo e io sono stato testimone dell'avanzamento della sua carriera". Chiusura su Milano e sulla scelta di trasferirsi nella città italiana: "Ho chiesto Thiago Silva, Kakà e Coutinho, mi hanno parlato molto bene della città. Mi sembra simile a Madrid per lo stile di vita, e questo è stato un altro aspetto che ha contribuito alla mia scelta: su Milano non ci sono stati dubbi".