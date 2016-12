Milito: "Mourinho? Si inventa i nemici per proteggere il gruppo"

Diego Milito racconta José Mourinho , nell'intervista a La Naciòn: "Ha la parola giusta al momento giusto, usa il bastone quando serve. Sa proteggere la sua squadra. Ha sempre bisogno di un nemico per poter attaccare o difendere il proprio gruppo. I nemici? A volte se li inventa di proposito, Guardiola compreso". E sul Triplete: "Abbiamo eliminato il miglior Barcellona battendolo 3-1 all'andata e in finale abbiamo sconfitto il Bayern Monaco ".

Per poi continuare: "Ci hanno attaccato molto dicendo che siamo stati troppo difensivi per difendere contro quel Barcellona, eppure giocavamo con quattro attaccanti: Sneijder, Pandev, io ed Eto'o, più Maicon. Tutti hanno puntato sul duello Mourinho-Guardiola e non si è dato il giusto valore a tutto quello che avevamo fatto". Sull'addio di Messi all'Argentina, Milito ha concluso: "Spero sia un momento di delusione, di dolore per il dispiacere della sconfitta. Spero che ci ripensi".