Milito lascia il calcio, l'omaggio di Genoa e Inter

Non poteva mancare l'omaggio a Diego Milito di Genoa e Inter, le due squadre con le quali l'argentino ha giocato in Italia. In rossoblù dal gennaio 2004 al 2005 in Serie B e poi anche in Serie A nel 2008-09, il Principe ha totalizzato 94 partite 60 gol, mentre in nerazzurro 171 gare e 76 reti in 5 stagioni indimenticabili.