Milito dice basta: l'eroe del Triplete dell'Inter dà l'addio al calcio

Tutti in piedi: a quasi 37 anni il Principe del calcio, l'eroe del Triplete dell'Inter nel 2010 dice basta. E lo fa nel 'Cilindro' di Avellaneda con la maglia del suo Racing, che per l'occasione ha preparato per Diego Milito una casacca con la scritta 'Gracias Milito'. Grande festa sugli spalti, con i tifosi che lo saluteranno con una coreografia speciale. A rendere omaggio al grande campione che lascia anche Josè Mourinho.

Racing, Genoa, Real Saragozza. E poi l'apice della sua carriera con la maglia dell'Inter, a 30 anni, con cui ha vinto uno scudetto, due Coppe Italia, una Supercoppa italiana, un Mondiale per Club e soprattutto una Champions League. Nella strepitosa notte del 22 maggio 2010 a Madrid: una doppietta da vedere e rivedere che stese il Bayern e fece tornare la squadra nerazzurra sul tetto più alto d'Europa dopo un digiuno di 45 anni. Dopo cinque anni all'Inter, Milito rientra in Argentina: "Dovevo tornare a casa al Racing. Il mio sogno, dal principio, era finire con questi colori. E di finire bene". E ancora: "Sono grato al Genoa, al Saragozza e all'Inter, che mi hanno dato tanto. Ho avuto una carriera magnifica e ho fatto tanti sacrifici per arrivare fino a dove sono arrivato. Credo che la cultura del lavoro paghi sempre. Tramite il lavoro, i sogni possono avverarsi".Tutti in piedi per il Principe.