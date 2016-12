Milik, visita di controllo: ginocchio ok

Buone notizie sul fronte Milik in casa Napoli . L'attaccante azzurro è stato sottoposto a una visita di controllo a Villa Sturat con esito positivo. Secondo quanto riferisce il club, il recupero del polacco procede secondo i programmi: il ginocchio sta bene e Arek può iniziare a correre con la palla , per riprodurre il gesto tecnico e migliorare la propriocezione.

Tutto secondo tabella. Gli esami svolti dal Professor Mariani a Villa Stuart sul ginocchio di Milik hanno dato soltanto risposte positive. Il recupero procede bene e l'attaccante può continuare la riabilitazione per tornare al più presto a disposizione di Sarri. L'operazione al crociato è riuscita perfettamente e ora Arek può continuare a lavorare sul potenziamento muscolare e sulla preparazione in acqua per non caricare troppo l'articolazione. Nel frattempo potrà iniziare anche a correre con la palla per riprendere confidenza con i movimenti e gli automatismi prima dell'infortunio. Il recupero di Milik procede spedito. E Sarri incrocia le dita per il suo bomber.