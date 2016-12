Milik non perde tempo: ha già iniziato la riabilitazione

Arkadiusz Milik non vuole perdere tempo. Ventiquattrore dopo l'operazione per ricostruire il legamento crociato il bomber polacco ha già iniziato i primi esercizi di riabilitazione. "Passo dopo passo per tornare" ha postato il giocatore direttamente dal suo profilo Instagram con un video che testimonia la sua voglia di tornare al più presto a correre e segnare al San Paolo. Chissà che non ritorni in campo prima dei 6 mesi previsti.