Milik ko, al Napoli servono gol: per Gabbiadini è l'ora della verità

Con 7 gol in 9 presenze tra campionato e Champions, Milik ha fatto scordare in fretta Higuain all'ombra del Vesuvio. Ma il suo infortunio in nazionale ora riapre la questione bomber in casa Napoli e consegna a Gabbiadini un'occasione importante per dimostrare a Sarri e ai tifosi le sue qualità. Per l'ex blucerchiato è giunta l'ora della verità . Per continuare a tenere il Napoli in scia alla Juve servono numeri da top player e tanti gol.

Dopo tanti mugugni e panchina, dunque, per il Gabbia è arrivata l'occasione che aspettava. Con Higuain alla Juve e Milik sotto i ferri per il crociato rotto, Manolo avrà la possibilità di vestire i panni del titolare per la prima volta da quanto è arrivato a Napoli. Un'occasione importante, che l'ex della Samp dovrà sfruttare a suon di gol. Finora il suo impiego in azzurro è stato col contagocce e il bottino magro. Ma ora è giunto il momento di dimostrare di meritarsi il posto al centro dell'attacco di Sarri.



Nonostante la corte di molti club, questa estate Gabbiadini ha scelto di restare a Napoli per giocarsi le sue chances. E adesso è arrivato il momento della verità. A gennaio, se le cose non dovessero andare bene, potrebbe infatti arrivare Pavoletti a rubargli il posto. Un film già visto, con tanta panchina nel futuro. Servono gol e servono subito. In questa stagione per Manolo le presenze sono 7 e i gol uno solo. L'anno scorso ha chiuso a 30 presenze e nove reti. Serve un salto di qualità per convincere tutti e conquistare Napoli.